Home
>
Política
>
Bolsonaristas aprendem que redes sociais não funcionam no Congresso

Bolsonaristas aprendem que redes sociais não funcionam no Congresso

Com uma derrota e a intervenção dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), fez com que a base bolsonarista entendesse isso