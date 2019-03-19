Home
Blair House, onde está Bolsonaro, já hospedou FHC, Lula e Dilma nos EUA

Maior que a Casa Branca, a "casa de hóspedes" conta com quatro andares, um porão e 15 suítes e salas de diversos tamanhos para reuniões e eventos