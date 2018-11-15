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Eleições 2018

Barroso quer que empresas informem se foram contratadas por Bolsonaro

Sete companhias cancelaram ou substituíram notas fiscais emitidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 20:40

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 20:40

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso Crédito: Amarildo
O ministro Luís Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), determinou nesta quarta-feira que sete empresas informem em até três dias se foram contratadas pela campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro, porque elas cancelaram ou substituíram notas fiscais emitidas.
Barroso atendeu a um pedido da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (ASEPA). As empresas são: Digitalclip, AM4 Brasil Inteligência Digital, Alfa9 Solução Estratégia, Oliveras Festas, Bureau Digital Serviços, Gráfica JB e Gráfica Eleal.
Determino a expedição de circularização para as empresas elencadas no ID 1865588, com o objetivo de confirmar a sua contratação pela campanha do candidato eleito, devido ao cancelamento ou substituição das notas fiscais emitidas em contrapartida à campanha, escreveu o ministro.
Na segunda-feira, Barroso deu três dias para Bolsonaro e seu partido, o PSL , complementarem a prestação de contas da campanha com dados, documento e esclarecimentos. Em relatório, técnicos do tribunal apontaram inconsistências na prestação de contas, com suspeitas de irregularidades e de impropriedades em 16 itens .
Entre os pontos levantados, estão falta de documentação e detalhamento sobre serviços contratados de empresas de tecnologia, documentação para comprovar a impressão de santinhos e materiais de campanha, justificativas sobre a devolução de doações recebidas, e dados de despesas que não haviam sido declarados nas prestações parciais.
Ao efetuar o exame das manifestações e da documentação entregues pelo candidato, em atendimento à legislação eleitoral, foram observadas inconsistências ou registros na prestação de contas, relatados a seguir, para os quais se solicitam esclarecimentos e encaminhamento de documentação comprobatória, diz o relatório.

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