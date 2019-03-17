Home
Bancada capixaba poderá indicar nomes para cargos federais

A sinalização foi dada ao coordenador da bancada Josias da Vitória (PPS) pela própria líder do governo Bolsonaro no Congresso, Joice Hasselmann (PSL)