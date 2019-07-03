Home
>
Política
>
Autor de áudio com ameaças a Contarato: "Foi um ato impensado"

Autor de áudio com ameaças a Contarato: "Foi um ato impensado"

"Falei isso do facão, mas foi no sentido figurado", afirmou. Auditor fiscal da Prefeitura da Serra, Nicodemos Venturini, nos áudios, também fez ofensas homofóbicas