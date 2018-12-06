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Assessor de Bolsonaro na transição, irmão de Magno Malta viaja com dinheiro público

Diretor da EPL, Maurício Malta embarcou para estudos na Itália e Portugal

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 02:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 02:15
Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Irmão do senador Magno Malta (PR-ES), o diretor de gestão da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Maurício Malta, integra o gabinete de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro, desde 13 de novembro, mas não dá expediente no local.
Funcionário comissionado da estatal que é controlada politicamente pelo PR do senador Magno Malta, o diretor, logo depois de ser integrado ao time de Bolsonaro, decidiu aproveitar os últimos dias no cargo que ocupa no governo do presidente Michel Temer para fazer cursos de aperfeiçoamento na Europa.
O tour de quase 20 dias por Roma, na Itália, e Coimbra, em Portugal, já custou R$ 50,3 mil e foi inteiramente bancado com dinheiro público.

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