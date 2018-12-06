Assessor de Bolsonaro na transição, irmão de Magno Malta viaja com dinheiro público

Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Irmão do senador Magno Malta (PR-ES), o diretor de gestão da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Maurício Malta, integra o gabinete de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro, desde 13 de novembro, mas não dá expediente no local.

Funcionário comissionado da estatal que é controlada politicamente pelo PR do senador Magno Malta, o diretor, logo depois de ser integrado ao time de Bolsonaro, decidiu aproveitar os últimos dias no cargo que ocupa no governo do presidente Michel Temer para fazer cursos de aperfeiçoamento na Europa.