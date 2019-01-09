Home
Assembleia vai pedir de novo à polícia documentos do caso Luiz Durão

Legislativo estadual não deve deliberar sobre destino do parlamentar. Enivaldo dos Anjos, 2º secretário da Mesa Diretora, acusa a Polícia Civil de "desrespeitar" a Casa