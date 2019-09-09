Assembleia mantém veto a 13º de auxílio-alimentação no MPES

manteve, nesta segunda-feira (09), osque pretendiam criar o 13º ao pagamento do auxílio-alimentação aos servidores do MPES e reduzir a jornada de trabalho, entre outros pontos.

Assim, essas iniciativas estão sepultadas. Casagrande sancionou, no entanto, a criação de 307 cargos comissionados - ou seja, de livre nomeação e exoneração - na estrutura da instituição.

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia já havia emitido. Para que houvesse a derrubada, seriam necessários os votos de ao menos 16 deputados.

Ninguém votou contra o governo, ainda que isso contrarie parte do que os próprios. O veto parcial ao Projeto de Lei Complementar 36/2019 foi mantido por 20 votos "sim", uma abstenção e nenhum "não". Já o veto parcial ao Projeto de Lei nº 577/2019 também foi mantido por 23 votos "sim", uma abstenção e nenhum "não".

Ele também reafirmou que os textos foram aprovados pela Assembleia de forma açodada, ou seja, muito rapidamente, em regime de urgência. Por uma entrevista à TV Gazeta sobre o assunto, o deputado

"Votamos, inclusive, em possibilidade de aumento de emprego num momento em que existe um índice de desemprego enorme no Espírito Santo. Votamos essa possibilidade de postos de trabalho para pessoas que não necessariamente precisarão passar por um concurso público, porque é muito difícil passar num concurso público. Só os mais avantajados da sociedade e a maioria deles vem das escolas privadas, que consegue ter condições de passar nestes concursos", afirmou a deputada.