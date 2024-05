Assédio judicial contra jornalistas é tentativa de censura, alerta advogado

Tesoureiro da OAB, Anderson Félis analisa decisão do STF que reconhece prática abusiva contra profissionais e empresas de comunicação

Classificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como o ajuizamento de várias ações a respeito dos mesmos fatos, em foros diferentes, para constranger o profissional de imprensa, o assédio judicial contra jornalistas é apontado também como uma tentativa de censura. A análise é de Anderson Félis, tesoureiro da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), ao comentar a decisão do STF que reconhece a prática abusiva .

Anderson Félis observa que o assédio judicial visa impor prejuízo à pessoa que fez a reportagem, atingindo a personalidade, a dignidade e a integridade do profissional e do meio de comunicação.

Para Anderson Félis, seria importante que os autores de assédio judicial também sofressem alguma sanção, de preferência pecuniária, ou seja, que pesasse no bolso com o pagamento de multa, por exemplo. "Deveriam ser penalizados porque é um dos casos clássicos de má-fé. Com essa excessiva demanda fazem vários juízes e serventuários da Justiça ficarem à disposição para apreciar ações que sabem que não vão dar frutos, além de tumultuar a vida profissional, e muitas vezes pessoal, do jornalista."