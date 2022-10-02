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Eleições 2022

Aridelmo Teixeira vota em Vitória: "Democracia revitalizada"

Candidato votou no Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória, e estava acompanhado da candidata a vice-governadora Camila Domingues
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 out 2022 às 11:21

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 11:21

Candidato Aridelmo Teixeira (Novo) votou no Colégio Leonardo da Vinci, em Vitória
Candidato Aridelmo Teixeira (Novo) votou no Colégio Leonardo da Vinci, em Vitória Crédito: Mônica Moreira
Aridelmo Teixeira, candidato a governador do Espírito Santo pelo Partido Novo, votou por volta das 11h no Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória. Ele foi acompanhado da esposa, Gorete Dalvi, e da vice Camila Domingues, do mesmo partido.
"Estamos aqui realizando a democracia, o voto. A sessão está cheia, a sociedade respondeu e tem interesse de mudar o Brasil. A expectativa é muito positiva, para que amanhã a gente possa iniciar uma nova fase no Brasil e do Estado. Democracia revitalizada e a gente com novas esperanças", afirmou.
Em seguida, os candidatos foram para o Senac, em Bento Ferreira, onde Aridelmo acompanhou o voto de Camila Domingues. Ela também foi acompanhada da mãe, Iracy Domingues. 
Ainda no período da manhã, os candidatos a governador e vice-governadora vão percorrer alguns dos principais locais de votação da Grande Vitória. Durante a tarde, eles se juntam às próprias famílias e membros da equipe de campanha para acompanhar a apuração dos votos.
Professor, empresário e cofundador da Fucape, Aridelmo Teixeira tem 58 anos e nasceu em Governador Valadares (MG). É doutor de Controladoria e Contabilidade pela USP e foi secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória em 2021 e início de 2022 e atualmente, é coordenador do InspiraES, plataforma de gestão de voluntários para o desenvolvimento de políticas públicas fundada por ele em maio de 2019.

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