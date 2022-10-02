Aridelmo Teixeira vota em Vitória: "Democracia revitalizada"

Candidato Aridelmo Teixeira (Novo) votou no Colégio Leonardo da Vinci, em Vitória Crédito: Mônica Moreira

Aridelmo Teixeira, candidato a governador do Espírito Santo pelo Partido Novo, votou por volta das 11h no Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória. Ele foi acompanhado da esposa, Gorete Dalvi, e da vice Camila Domingues, do mesmo partido.

"Estamos aqui realizando a democracia, o voto. A sessão está cheia, a sociedade respondeu e tem interesse de mudar o Brasil. A expectativa é muito positiva, para que amanhã a gente possa iniciar uma nova fase no Brasil e do Estado. Democracia revitalizada e a gente com novas esperanças", afirmou.

Em seguida, os candidatos foram para o Senac, em Bento Ferreira, onde Aridelmo acompanhou o voto de Camila Domingues. Ela também foi acompanhada da mãe, Iracy Domingues.

Ainda no período da manhã, os candidatos a governador e vice-governadora vão percorrer alguns dos principais locais de votação da Grande Vitória. Durante a tarde, eles se juntam às próprias famílias e membros da equipe de campanha para acompanhar a apuração dos votos.