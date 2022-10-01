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Eleições 2022

Em último dia de campanha, Aridelmo faz "caminhadaça" pela Grande Vitória

Candidato ao governo pelo Partido Novo reuniu apoiadores pelas ruas de Vitória e Vila Velha neste sábado (01)
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

01 out 2022 às 15:02

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 15:02

A menos de 24h para a abertura das seções eleitorais e início da votação, o candidato pelo Partido Novo ao governo do Estado, Aridelmo Teixeira, foi às ruas para finalizar seus compromissos de campanha. Acompanhado da vice, Camila Domingues, e de apoiadores que disputam cargos legislativos, o empresário iniciou a caminhada às 8h30 pelo calçadão da orla de Camburi. Além da Capital, Aridelmo planejou caminhadas em outros pontos em Vila Velha ao longo do dia.
De acordo com a mais recente pesquisa do Ipec, ele tem 1% das intenções de voto. Apesar disso, o candidato chega às vésperas das eleições demonstrando esperança de conquistar votos de eleitores indecisos. “Hoje é dia de colocar o bloco na rua. Fazer contato direto com o eleitor, naqueles últimos minutos, indecisos, quem sabe, mudar o seu voto”, afirma.
Entre as estratégias adotadas, a abordagem ao público e a conversa com comerciantes são o foco nesta véspera de eleição. Segundo o candidato, a sua composição política é “para melhorar a vida dos capixabas nos próximos anos”.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Aridelmo afirma que, caso eleito, pretende trazer para o Estado um "governador empreendedor". A fala reitera o que disse na sabatina realizada por A Gazeta e CBN, em setembro, quando prometeu "fazer o mesmo que Romeu Zema fez em Minas Gerais pelo Espírito Santo", citando o atual governador mineiro, também filiado ao Novo.

DIA DE VOTAÇÃO

Neste domingo (2), o candidato votará no Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória, às 11h. Segundo a assessoria, após ir à urna, Aridelmo vai percorrer alguns dos principais colégios eleitorais da Grande Vitória. À tarde, ele se reúne com familiares e membros da equipe de campanha para acompanhar a apuração dos votos.

Caminhada Aridelmo Teixeira

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Vitor Recla é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve a orientação do coordenador do programa, Eduardo Fachetti.

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