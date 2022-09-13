Veja as propostas de Aridelmo Teixeira para o ES

Professor, empresário e cofundador da Fucape, Aridelmo Teixeira tem 58 anos e nasceu em Governador Valadares (MG). É doutor de Controladoria e Contabilidade pela USP e foi secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória em 2021 e início de 2022 e atualmente, é coordenador do InspiraES, plataforma de gestão de voluntários para o desenvolvimento de políticas públicas fundada por ele em maio de 2019.
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Cursos profissionalizantes para mães de famílias registradas no CadÚnico;
- Apoiar os municípios na ampliação da cobertura do programa de segurança alimentar e nutricional;
- Capacitar equipes socioassistenciais para atender famílias em situação de vulnerabilidade social;
- Promover o acesso da população em situação de vulnerabilidade social à justiça por meio de parcerias com o poder judiciário;
- Investimentos robustos em tecnologias como as plataformas digitais para marcação de consultas e exames, além de registros de prontuários médicos;
- Qualificar os profissionais da atenção primária;
- Melhorar a infraestrutura da rede básica de saúde nos municípios;
- Readquirir a capacidade de cofinanciamento da atenção primária;
- Investimentos robustos em tecnologias como as plataformas digitais para o monitoramento dos pacientes, além de registros dos respectivos prontuários médicos;
- Exames especializados descentralizados por meio convênios na modalidade Fee for Performance;
- Estudar o uso de vouchers saúde em áreas desassistidas pelo Estado – um vale para ser gasto com plano de saúde – capaz de expandir a cobertura médica aos mais pobres, seguindo o exemplo de países que deram certo;
- Hospitais Regionais de Referência adequados para atendimento ao idoso;
- Construção do Hospital Geral de Cariacica;
- Adequar maternidades para rede materno-infantil;
- Ampliar os serviços do Samu;
- Realizar campanhas educativas de promoção de hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida;
- Realizar campanhas sobre doenças sexualmente transmissíveis;
- Apoiar os municípios para implantação de equipamentos para academias populares;
- Realizar seleção pública de gestores da rede hospitalar e superintendências por meritocracia;
- Gestão por resultados na rede própria;
- Planejar e fortalecer a rede regional de saúde, com foco na atenção primária;
- Usar modelo de Preço de Referência na compra de medicamentos;
- Usar o Portal de Transparência para gestão das filas de espera implantado
EDUCAÇÃO E CULTURA
- 100% das crianças de 0 a 3 anos, de famílias registradas no CadÚnico, em creches, Instituições de Apoio e Inclusão Social, todas em tempo integral;
- 100% das crianças de 4 a 5 anos, de famílias registradas no CadÚnico, na pré-escola em tempo integral;
- Escola de tempo integral em todo o ensino básico, priorizando o II ciclo do fundamental e o nível médio, acompanhado de sistema permanente de reforço escolar, até a consolidação do ensino integral;
- Ofertar vagas de tempo integral no ensino médio para quem optar por essa modalidade;
- Disponibilizar reforço escolar permanente para os anos finais do ensino fundamental II e para o ensino médio implantado;
- Avançar na implantação da educação inclusiva;
- Implantar avaliação trimestral de alunos;
- Implantar sistema de diagnóstico das necessidades de desenvolvimentos didáticos pedagógicos dos professores e de gestão dos diretores e de professores do ensino médio, para escolas com IDEB abaixo da média;
- Acelerar as obras de construção e reformas de escolas;
- Valorizar, organizar e recompor gradualmente o quadro do magistério;
- Desenvolver nova política de formação para diretores e para o magistério;
- Engajar a comunidade escolar no processo educacional;
- Aproximar as famílias da escola;
- Implantar sistema de financiamento direto ao custeio das vagas de tempo integral para crianças de 0 a 5 anos, de famílias registradas no CadÚnico;
- Transferir recursos para os municípios para custear a construção pré-escolas e implantação de tempo integral para todas as crianças das famílias cadastradas no CadÚnico;
- Assumir, no governo estadual, a responsabilidade por oferta de até 100% do ensino fundamental II (6 ao 9 ano)em todos os municípios que assim o desejarem;
- Parceria com os municípios para que seja aplicada, de forma padronizada, as melhores práticas de ensino e gestão escolar;
- Implantar um novo modelo de gestão escolar;
- Implementar nas unidades escolares plano estratégico, plano de ação anual e seu monitoramento;
- Aprimorar a seleção e capacitação de diretores de escola;
- Qualificar a oferta de vagas de ensino técnico profissionalizante, disponibilizando por meio de parcerias, toda estrutura para os municípios com mais de 50.000 habitantes, para o fomento e manutenção de escolas de formação técnica, respeitando a vocação regional e fazendo parcerias com a rede privada de educação profissional;
- Combinar estudos com oportunidades de aprendizagem profissional, oferecendo estímulos efetivos às empresas que aceitem desenvolver 21 parcerias com as escolas públicas e particulares e que ampliem a profissionalização dos jovens;
- Capacitar os professores para a implantação da BNCC, especialmente na parte diversificada e olhando as necessidade e vocações do Estado;
- Estimular e acelerar projetos de absorção de tecnologias nos processos pedagógicos, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, capazes de desenvolver estes processos de forma mais efetiva;
- Focar o aprendizado baseado em projetos multidisciplinares e integrados as questões profissionais e com o olhar apontado para o futuro que se apresenta;
- Ampliar as oportunidades de intercâmbio para estudantes do ensino médio;
- Desenvolver ações diferenciadas nas escolas do campo, valorizando a cultura de cada região;
- Reduzir a evasão escolar dos jovens nos bairros de alta vulnerabilidade social;
- Ampliar as oportunidades de emprego e renda por meio da cultura, do turismo e do esporte;
- Apoiar à implantação e melhoria da infraestrutura de equipamentos culturais, incluindo a conservação, restauro e qualificação do patrimônio histórico e cultural;
- Efetivar o acesso da terceira idade a programas específicos de cultura, turismo e esporte;
- Lançar editais de cultura e esporte com foco nas populações mais vulneráveis;
- Captar recursos para obras de melhorias urbanas e rurais no âmbito cultural, turístico e esportivo;
- Preservar o patrimônio dos sítios históricos, valorizando seus aspectos sociais e econômicos;
- Ampliar a divulgação cultural, turística e esportiva do Estado.
EMPREGO
Qualificar e atrair fornecedores para adensamento de cadeias produtivas, com foco nas micro e pequenas empresas.
TRANSPORTE
- Intensificar a fiscalização de trânsito;
- Melhorar a sinalização horizontal e vertical nos municípios com trânsito não municipalizado vinculada a ações educativas;
- Implantar Radares urbanos e rodoviários nos pontos com maior índice de acidentes;
- Implantar o tema educação para o trânsito nas escolas públicas;
SEGURANÇA
- Formar agentes de segurança e defesa social em mediação de conflitos e direitos humanos;
- Ampliar a atuação da Patrulha da Comunidade nos bairros de alta vulnerabilidade social;
- Expandir e fortalecer, com uso intensivo de tecnologias de segurança, a rede de atendimento e proteção das mulheres vítimas de violência;
- Ampliar o acesso ao ensino regular fundamental e médio aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;
- Aumentar a rede de liberdade assistida e de prestação de serviços comunitários em parceria com os municípios;
- Ampliar o acesso à atenção integral em saúde pelo SUS aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;
- Aperfeiçoar o sistema socioeducativo, garantindo educação de tempo integral profissionalizante;
- Realizar parcerias com empresas para oferta de trabalho aos adolescentes egressos;
- Ofertar novas vagas no sistema socioeducativo;
- Fortalecimento da cultura da paz;
- Ampliar as oportunidades de trabalho e renda para os jovens de 15 a 29 anos;
- Promover o acesso da população em situação de vulnerabilidade social à justiça por meio de parcerias com o poder judiciário;
- Dar publicidade as políticas públicas de prevenção, recuperação e ressocialização de dependentes químicos;
- Intensificar a atuação policial nos territórios de maior criminalidade alinhada com outras ações sociais;
- Modernizar e reaparelhar, com investimentos robustos em tecnologias de segurança, constantemente as instituições policiais;
- Modernizar a identificação civil e criminal (digitalização do banco de dados de impressões digitais) no âmbito da PCES, através da Parceria Público Privado;
- Criar a Gerência do Observatório da Segurança Pública na estrutura organizacional da SESP (processo administrativo em curso);
- Ampliar a prevenção e do enfrentamento da violência contra mulheres e jovens;
- Aumentar operações com foco na apreensão de armas e munições, envolvendo articulação com poderes, instituições e sociedade na defesa da cultura da paz;
- Fortalecer a polícia técnico cientifica;
- Intensificar as operações de inteligência;
- Integrar a base de dados (Detran/ES, Receita, SESA, SEJUS, dentre outras);
- Construir, reformar e padronizar as Unidades de Segurança;
- Finalizar as unidades do Corpo de Bombeiros Militar;
- Aumentar a oferta de qualificação profissional, escolarização e trabalho para os internos;
- Apoiar o Poder Judiciário na implementação da Audiência de Custódia;
- Ampliar o uso das tornozeleiras eletrônicas.
MEIO AMBIENTE
- Ampliar a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário nas áreas urbanas e de abastecimento de água nas vilas e comunidades rurais;
- Apoiar os municípios para destinação adequada dos resíduos sólidos;
- Projetos florestas para vida;
- Ampliar o programa Reflorestar;
- Base Fucape 120%;
- Estimular a participação das sociedades civis na tarefa de consolidar a conscientização da necessidade de participação de todos no processo de preservação ambiental;
- Criar Unidades de Conservação de Água (Jucu, Benevente e Santa Maria da Vitória);
- Implantar/convergir áreas cultivadas para irrigação localizada (ex: gotejamento e microjet);
- Implantar o sistema de produção e distribuição de água do Rio Reis Magos;
- Ampliar o número de barragens públicas e privadas de uso múltiplo;
- Elaborar Plano Estadual de Recursos Hídricos;
- Elaborar Plano de reutilização de água em parceria com municípios e sociedade civil;
- Incrementar o investimento em pesquisa aplicada para agricultura sustentável;
- Capacitar proprietários e trabalhadores rurais em práticas sustentáveis;
- Pavimentar estradas rurais (Caminhos do Campo);
- Implantar o Plano Estratégico de Qualidade do Ar com prioridade de estudos para a redução do pó preto na RMGV;
- Implantar o sistema de monitoramento da qualidade ambiental e da conservação de recursos naturais;
- Eliminar o passivo ambiental de licenciamento e de outorga;
- Eliminar o despejo de esgoto sanitário nas praias da Grande Vitória;
- Estruturar as Coordenações Municipais de Proteção e Defesa Civil;
- Consolidar o Centro Capixaba de Monitoramento Hidro meteorológico;
- Implementar Sistema de Alerta e Alarme em municípios com menor capacidade de prevenção, resposta e recuperação.
HABITAÇÃO
- Apoiar a implantação de infraestrutura adequada para moradias situadas nas áreas consideradas aglomerados subnormais;
- "Regularização Fundiária – simplificação da legislação estadual e municipal, concomitante à oferta de treinamento robusto aos servidores municipais, estaduais e cartórios."
INFRAESTRUTURA
- Modelar e implantar a rede de fibra ótica na RMGV (Metro-Gvix) e modelagem de infraestrutura de telecomunicações para todo o Estado;
- Promover a atuação integrada entre os Governos para desenvolvimento da infraestrutura capixaba;
- Melhorar a operação, manutenção e conservação da malha rodoviária;
- Adequar trechos rodoviários existentes e construção de novos trechos (duplicação, terceira faixa, eliminação de pontos críticos, viadutos, vias laterais, etc.);
- Melhorar a operação, manutenção e conservação da malha rodoviária;
- Implantar contornos rodoviários prioritários;
- Adequar o aeroporto de Linhares para voos regionais;
- Adequar e ampliar os acessos aos portos em parceria com o Governo Federal (Ex: Porto de Vitória, TVV, Barra do Riacho/Portocel, Porto Central);
- Articular para implantar a ferrovia EF-118 e EF-354, duplicar a BR 262;
- Concluir a Leitão da Silva;
- Implantar o BRS (Bus Rapid Service), projeto com financiamento já liberado pelo BNDES;
- Reestruturar o projeto do Aquaviário;
- Apoiar à implantação de ciclovias e incentivo às Prefeituras nos projetos de carros compartilhados;
- Elaborar o Plano Diretor de Macrodrenagem da RMGV;
- Concluir a 1ª etapa das obras de manejo de águas pluviais das principais bacias em Viana, Cariacica e Vila Velha