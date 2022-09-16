Há mais risco de sermos assassinados no ES do que no RJ, diz Aridelmo

Aridelmo Teixeira promete zerar a fila de espera por atendimento na saúde, se eleito Crédito: Vitor Jubini

TV Gazeta, o economista e fundador da Fucape diz que falta investimento em inteligência e capacitação dos policiais. Melhorias na área da segurança pública , solução para as filas na saúde e ampliação da educação em tempo integral estão entre as principais propostas de Aridelmo Teixeira, candidato ao governo do Estado pelo partido Novo. Entre suas promessas apresentadas em entrevista à, o economista e fundador da Fucape diz que falta investimento em inteligência e capacitação dos policiais.

“O Estado está em guerra e tem um responsável que é a falta de investimento em inteligência, em capacitação dos nossos policiais, de reconhecimento dos policiais, do cuidado com a saúde mental deles. Hoje temos mais probabilidade de sermos assassinados no ES do que no Rio de Janeiro. Vemos um total descaso do governo com a segurança pública tanto na repressiva como na preventiva”, afirma.

EDUCAÇÃO

O candidato do Novo afirmou que em seu governo a educação será cuidada em todas as idades e não só o ensino médio, que é a atribuição do Estado.

“Vamos cuidar das crianças de 0 a 15 anos junto com os municípios. Hoje temos a pior taxa de formandos aos 19 anos do ensino médio do Sudeste. Nosso capital humano está ficando para trás dos outros estados. Não cabe a nós dizer que não é responsabilidade dele porque o Estado não é um só. Se não cuidar das nossas crianças, o Estado não tem futuro”, defende.

SAÚDE

Para zerar as filas na saúde, a exemplo da espera por exames e cirurgias, Aridelmo afirma que esse problema deve ser o primeiro e ser enfrentado pela sua gestão, caso seja eleito.

“Para acabar com as filas, primeiro a gente precisa fazer mais investimento em saúde. O atual governo pegou o investimento em saúde com mais de 18% da receita estadual total e está entregando com 14%. Só essa diferença dá R$ 600 milhões. Só com essa diferença você acaba com a fila. No primeiro dia de governo, nós vamos licitar para comprar, onde tiver, vaga para toda fila de especialidade para que o cidadão tenha atendimento imediato. Tem dinheiro no caixa, R$ 3 bilhões. Sentou na cadeira, estamos com R$ 3 bilhões. O que ele (governador) quer dizer com isso? Você que está na fila que se dane, eu vou cuidar do futuro (se referindo ao atual governo). Nós vamos cuidar do presente. O futuro é a consequência das ações de hoje. Se não investir corretamente, o seu futuro é uma tragédia anunciada”, diz.

TRIBUTAÇÃO

Sobre a carga tributária, em que defende menor arrecadação e mais investimento, o candidato foi questionado como a conta vai fechar. Para Aridelmo, a medida é possível se houver corte em cargos comissionados, por exemplo.