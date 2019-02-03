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Hospital

Após retomada intestinal, Bolsonaro tem vômito e segue com sonda

Carlos Bolsonaro usou a conta no Twitter para dizer que o pai "teve uma recaída"

Publicado em 

02 fev 2019 às 21:29

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 21:29

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
Após apresentar início de movimentos intestinais, na tarde deste sábado (2) o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma sonda nasogástrica "devido a episódio de náusea e vômito", informou o boletim médico do hospital Albert Einstein, onde o presidente está internado desde domingo.
Segundo assessores, a reação de Bolsonaro é normal e decorrente da retomada da função intestinal. A sonda foi colocada para retirar o líquido em excesso que permanecia no estômago e foi mantida, caso seja necessário repetir o procedimento.
Questionada pelos jornalistas sobre a mensagem de Carlos Bolsonaro, que usou a conta no Twitter para dizer que o pai "teve uma recaída", os assessores disseram que o presidente está bem e que não houve piora no quadro clínico.
O boletim médico também informa que o presidente segue "sem dor, afebril e exames laboratoriais normais".
Bolsonaro mantém repouso, sem visitas oficiais durante o final de semana. Após receber a sonda ele assistiu ao jogo do seu time Palmeiras contra o Corinthians.

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