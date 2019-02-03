Após retomada intestinal, Bolsonaro tem vômito e segue com sonda

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter

Após apresentar início de movimentos intestinais, na tarde deste sábado (2) o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma sonda nasogástrica "devido a episódio de náusea e vômito", informou o boletim médico do hospital Albert Einstein, onde o presidente está internado desde domingo.

Segundo assessores, a reação de Bolsonaro é normal e decorrente da retomada da função intestinal. A sonda foi colocada para retirar o líquido em excesso que permanecia no estômago e foi mantida, caso seja necessário repetir o procedimento.

Questionada pelos jornalistas sobre a mensagem de Carlos Bolsonaro, que usou a conta no Twitter para dizer que o pai "teve uma recaída", os assessores disseram que o presidente está bem e que não houve piora no quadro clínico.

O boletim médico também informa que o presidente segue "sem dor, afebril e exames laboratoriais normais".