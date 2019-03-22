Home
>
Política
>
Após repercussão negativa, Bolsonaro apaga vídeo de 'golden shower'

Após repercussão negativa, Bolsonaro apaga vídeo de 'golden shower'

Ele também retirou pergunta sobre o que era "golden shower", práticas sexual exibida nas imagens e que define o fetiche de urinar na frente de um parceiro ou sobre ele.