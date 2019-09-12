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Sem arrependimento

Após repercussão, deputado do ES diz que dobraria oferta por assassinato

Capitão Assumção afirma que gostaria de ter oferecido mais dinheiro para quem matasse o suspeito de praticar um assassinato em Cariacica. Especialistas criticaram a declaração
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

12 set 2019 às 14:11

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 14:11

Crédito: Ales/Divulgação
"Se eu tivesse dinheiro, ia dobrar a oferta"
Capitão Assumção, deputado estadual - Cargo do Autor
Sem qualquer arrependimento, a não ser o de não ter oferecido mais dinheiro para encomendar a morte do suspeito de assassinar a jovem Maiara de Oliveira, em Cariacica, o deputado Capitão Assumção (PSL) reafirmou, em entrevista ao Gazeta Online, a declaração que fez durante a sessão da Assembleia Legislativa, na última quarta-feira (11).
"Não tenho medo de falar. Meu arrependimento é não ter oferecido mais dinheiro pela cabeça daquele vagabundo", disse, nesta quinta (12).
> Assembleia vai investigar fala de deputado do ES sobre assassinato
Confira a declaração feita pelo deputado no vídeo abaixo:
Assumção não considera a fala como uma incitação ao crime. Para ele, é um reflexo do que os capixabas esperam dele enquanto parlamentar. 
"Eu estou reproduzindo o pensamento de muitos capixabas e 99% das pessoas nas minhas redes sociais me parabenizaram por isso. Eu falei o que o povo espera que seja feito com bandido e que é a forma mais fácil de resolver o descaso que estamos vivendo com o cidadão de bem", disse.
> Opinião da Gazeta: Capitão Assumção estraçalha a autoridade da Assembleia e da polícia
Questionado se declarações como esta poderiam gerar ainda mais violência, já que estimulam pessoas a praticarem crimes, o deputado disse que não e defendeu o armamento da sociedade.  
Ouça: 
Após repercussão, deputado do ES diz que dobraria oferta por assassinato
"A maior violência é tirar a arma do cidadão, porque hoje os bandidos estão afrontosos. Se o cidadão de bem matar bandido, eu vou é aplaudir", afirmou. 
> Casagrande diz que deputado deve ter responsabilidade com o que fala
INCITAÇÃO AO CRIME
O discurso do deputado é visto por juristas como delito de incitação pública ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal. Para o professor e especialista em Direitos Humanos e Constitucional, Caleb Salomão, a fala é um convite direto ao crime e fere a Constituição.
"Do ponto de vista do Direito, é um discurso de ódio que a Assembleia não pode aceitar. É um convite ao crime, inadmissível na Constituição do Brasil. Isso implica quebra de decoro e se houver algum respeito a Constituição, algum processo administrativo será instaurado", afirmou.
> VITOR VOGAS: Afinal, Capitão Assumção é ou não é um defensor da lei?
Apesar de os deputados possuírem imunidade parlamentar, que lhes assegura o direito de emitirem opiniões e ideologias político-criminais, a fala do Capitão extrapola qualquer prerrogativa, segundo o professor e especialista em Direito Penal, Israel Jorio. 
"A incitação clara e direta ao cometimento de crime grave não se encontra compreendida pela imunidade parlamentar. 'Pago dez mil para quem matar' é um comando claro e explícito por meio do qual se determina, mediante estímulo financeiro, que alguém cometa um crime gravíssimo", defendeu.  
> MPES analisa teor das declarações de deputado sobre assassinato
 

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