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Após perder a presidência do DEM, Rodney Miranda vai para o PRB

Secretário de Paulo Hartung participou de evento, em São Paulo, que também lançou a pré-candidatura do presidenciável Flávio Rocha

Publicado em 28 de Março de 2018 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 19:16
Devanir Ferreira, Rodney Miranda, Marcos Pereira, Amaro Neto e Roberto Carneiro Crédito: Divulgação/PRB
Um dia depois de ser oficializado o ato de nomeação da deputada federal Norma Ayub para presidir o DEM no Espírito Santo, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Rodney Miranda, anunciou nesta quarta-feira (28) sua filiação ao PRB.
O partido também recebeu o deputado estadual Amaro Neto, que deixou o Solidariedade e é pré-candidato ao Senado, e o secretário estadual de Esportes, Roberto Carneiro, ex-PDT, e que passou a ser o dirigente estadual da sigla.
Rodney admite que após as tratativas para a dissolução do diretório estadual do DEM - todos os diretórios estaduais estão sob a recomendação nacional de que sejam assumidos por deputados federais - ele ficou sem clima de permanecer no partido.
"Como foi uma orientação nacional de que os partidos seriam dirigidos por deputados federais, eu, para não criar conflito interno e deixar nenhum tipo de constrangimento, preferi me afastar. Já deixei bem claro que não gostei da postura da deputada Norma, de não me chamar para uma composição, e os nomes que ela colocou na Executiva são ligados a ela. Ela não está querendo a presidência, está querendo a propriedade. Aí não me cabe. Saí tranquilo, e estou feliz e motivado nessa possibilidade de começar um projeto novo", declarou.
Nesta quarta também foi realizada a filiação do empresário e dono da Riachuelo, Flávio Rocha, que é pré-candidato à Presidência da República pelo PRB. Nos bastidores, há informações de que o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, já começou as articulações pelo Espírito Santo, considerando dois nomes no cenário para eventual disputa ao governo do estado: Amaro Neto e Rodney Miranda.
No entanto, Rodney esclareceu que mesmo com a mudança de partido, seu plano inicial permanece o de disputar a Câmara dos Deputados, e Amaro disputar o Senado.
"Estamos no grupo do governador Paulo Hartung (PMDB) e não há essa perspectiva de enfrentá-lo no governo estadual. Só se lá na frente ele for para um plano nacional, vamos acompanhar os movimentos dele. O Flávio nos questionou de que para formarmos um palanque forte, temos que ter uma candidatura majoritária forte. Amaro já é pré-candidato ao Senado. Mas dependendo da configuração para a frente, ele pode migrar, por exemplo, para o governo. Ou o nosso grupo, que é forte hoje no Estado, reivindicar uma vaga de vice. Temos várias possibilidades", afirmou.
Com esta movimentação, Rodney afirma que deve levar para o PRB uma parte de seu grupo político, com pelo menos 4 a 5 prefeitos.

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