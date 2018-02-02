Após liminar, eleição na Câmara de Fundão é remarcada para o dia 15

Eleazar Ferreira Lopes, presidente da casa Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

Após uma liminar impedir que a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Fundão fosse realizada na noite desta quinta-feira (1º), uma nova data para a votação foi marcada, agora para 15 de fevereiro, um dia após a Quarta-Feira de Cinzas.

O atual presidente da Casa, vereador Eleazar Ferreira Lopes (PCdoB), acatou a decisão da juíza Priscila de Castro Murad, da Vara Única do município, a favor da ação movida por vereadores da oposição. Eles questionaram o curto prazo para inscrição da chapa, iniciado há apenas uma semana, na última sexta-feira (26).

Mesmo que eu tenha feito tudo dentro do regimento da Casa, respeitei a decisão da juíza e abri outro prazo. O nosso regimento diz que podemos realizar a eleição da Mesa até o dia 15 de dezembro, mas como é um ano de Copa do Mundo e eleições, resolvi adiantar a votação para dar estabilidade administrativa à Casa, justificou Eleazar.

Os vereadores que entraram na Justiça contra o presidente foram Janilton Almeida (PDT), Sandro Lima (PEN), Ataides Soares da Silva (PEN), Ângela Coutinho (PV) e Antônio Pitol (PRP).

Já os vereadores Adeilson Broetto (PMN), Elielton Rocha (PMN), Eloízio Fraga (Rede), Flavio Xavier (PRP), Ronaldo Broetto (PC do B) e Sonia Lusia Stein (PRP) fazem parte do grupo político de Eleazar.

PREFEITURA

Há exatamente quatro meses, no dia 1º de outubro, Fundão realizava eleição suplementar para escolha de um novo prefeito. Pretinho Nunes (PDT) venceu as eleições. Ele é do grupo político dos vereadores que foram contrários a realização da eleição para a Mesa Diretora nesta quinta (1º).

Já o grupo do presidente da Casa, Eleazar Ferreira, é ligado a Anderson Pedroni (PSD), que venceu as eleições em 2016, mas não foi empossado por ter a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde então os ânimos tem sido bastante acirrados entre os dois grupos na Casa de Leis.