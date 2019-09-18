Home
Após infarto, Euclério Sampaio passa por cirurgia em Vitória

Deputado estadual do Espírito Santo sentiu-se mal na última segunda-feira, com dores no peito e dormência no braço. Ele segue internado na UTI, em um hospital de Vitória