Após Flávio Bolsonaro provocar Hamas, assunto bomba no Twitter

Até as 11h, já haviam sido publicados mais de 24 mil tuítes com a tag. A maioria usa do bom humor para amenizar possíveis tensões com o grupo palestino, que mantém relação hostil com. Desde que foi eleito, Jair Bolsonaro tem defendido uma aproximação com Israel e, no domingo (31), anunciou a abertura de um escritório comercial em Jerusalém, medida que desagradou os palestinos.