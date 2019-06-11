Home
>
Política
>
Após fechar delação, empresário preso em Presidente Kennedy sai da cadeia

Após fechar delação, empresário preso em Presidente Kennedy sai da cadeia

Segundo o MPES, Marcelo Marcondes Soares foi flagrado levando uma mochila com R$ 33 mil em dinheiro vivo à casa da prefeita afastada, Amanda Quinta