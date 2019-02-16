Home
>
Política
>
Após decisão da Justiça, Luiz Durão deixa Quartel em Vitória

Após decisão da Justiça, Luiz Durão deixa Quartel em Vitória

A desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), Rozenéa Martins de Oliveira, concedeu na tarde desta sexta um habeas corpus ao ex-deputado