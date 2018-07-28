Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reeleição

Após convenção no DF, Rollemberg defende apoio do PSB a Ciro Gomes

Governador do Distrito Federal teve sua candidatura à reeleição oficializada neste sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 17:57

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 17:57

Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Facebook
O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), que teve a candidatura à reeleição oficializada em convenção na manhã deste sábado (28), defendeu o apoio do partido ao pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT).
O PSB está dividido em relação ao rumo que deve ter na eleição presidencial, depois que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa desistiu, no início de maio, da candidatura ao Palácio do Planalto pela legenda.
Há alas que defendem aliança com Ciro e outras que pregam a neutralidade. Já o governador de Pernambuco e vice-presidente nacional do PSB, Paulo Câmara, declarou no início deste mês que apoiará a candidatura do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato.
Até o momento da decisão definitiva do PSB vou procurar convencer os dirigentes nacionais do partido que a melhor alternativa para o Brasil sair da polarização PSDB-PT é a candidatura Ciro Gomes, afirmou Rollemberg, após discursar no ato. A convenção nacional do PSB está marcada para 5 de agosto, último dia previsto na legislação eleitoral para os partidos definirem seus candidatos.
Presente à convenção no Distrito Federal, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que o partido estará do lado certo na campanha presidencial. Na cerimônia ontem, a legenda também lançou a ex-secretária de Orçamento e Planejamento do DF Leany Lemos a candidata ao Senado, além de outros sete candidatos a deputado federal pelo DF.
Na sexta-feira, o deputado federal Rogério Rosso (PSD) também anunciou que será candidato ao governo do DF.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas
Imagem de destaque
Dona Fran, Ubando e mais: festival em Vitória destaca força do rock capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados