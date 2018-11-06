Apoio de evangélicos influencia agenda de Bolsonaro na educação

Bolsonaro participou com a esposa de um culto evangélico no Rio Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), tem priorizado o que considera acenos ao eleitorado evangélico, decisivo para sua vitória nas urnas. Em tramitação na Câmara, o projeto de lei da Escola Sem Partido  que determina a afixação de cartazes em salas de aula delimitando a atuação dos professores, para coibir suposta doutrinação ideológica  será um dos principais focos do governo e de sua base aliada no Congresso. Além disso, líderes evangélicos que o apoiaram na eleição veem como fundamental a nomeação do futuro ministro da Educação.

Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia é um dos que têm defendido junto ao presidente eleito que o próximo titular da pasta tenha como uma de suas prioridades varrer da educação brasileira a ideologia esquerdista. Malafaia tem dito que o presidente eleito se comprometeu a indicar um nome com este perfil. Para lideranças religiosas que apoiaram Bolsonaro, além do novo ministro da Educação, o apoio do governo a pautas como a Escola Sem Partido poderá manter o vínculo do presidente eleito com este eleitorado.

A importância dos evangélicos para a vitória de Bolsonaro é confirmada pelo cruzamento do resultado do segundo turno com dados do Censo de 2010 sobre religião: quanto maior o percentual de evangélicos nos 5.565 municípios brasileiros, maior foi a votação do capitão da reserva.