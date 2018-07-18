Apoiadores de Lula e Bolsonaro promovem guerra de outdoors

Prefeitura de Ilha Solteira (SP) derruba outdoor de Jair Bolsonaro, que alegou falta de autorização Crédito: Reprodução/Facebook

Grupos de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PSL, estão protagonizando uma guerra velada de outdoors em vários municípios do país. Enquanto os simpatistas do PT pedem Lula Livre em cartazes gigantescos, os conservadores anunciam as principais bandeiras do ex-capitão da reserva.

Em Londrina, cidade paranaense a 388 quilômetros de Curitiba, os outdoors de Lula e Bolsonaro estão lado a lado duelando pela atenção dos motoristas que cruzam a Avenida Saul Elkind.

A primeira peça publicitária a ser instalada por ali, no dia 7 de julho, foi a de Lula, preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Com uma foto do ex-presidente nos anos 1980, o cartaz afirma: Em defesa da Democracia, dos Direitos e da Soberania. Lula Livre.

A resposta dos apoiadores de Bolsonaro veio uma semana depois, no último sábado, dia 14. Lula Livre? Só em 2030, diz o texto do outdoor, que tem uma imagem de Bolsonaro com os dedos indicadores apontados.

 Nós que somos conservadores, queremos Lula na cadeia, não poderíamos deixar barato  disse o vereador Filipe Barros, do PSL de Londrina.  Do lado do outdoor do Lula, havia outro vazio e não perdemos a oportunidade  acrescentou o parlamentar.

Os custos do cartaz gigante fixado em uma estrutura de madeira de nove por três metros teria sido pago por um grupo intitulado Direita Paraná.

 Pagamos R$ 300 pelo outdoor, com dinheiro de apoiadores de Bolsonaro. Vamos fazer tantos quanto o PT fizer  afirmou o vereador paranaense.

Em vários estados do país, grupos de direita fazem financiamento coletivo na internet para bancar a propaganda pró-Bolsonaro. A estratégia é a mesma usada pelos militantes de esquerda. Uma vaquinha, organizada por uma defensora de Lula em Curitiba, arrecadou R$ 12,7 mil. Os partidos afirmam que não estimulam ou financiam esse tipo de marketing.

A batalha dos outdoors não se limita às brigas entre direita e esquerda. No sábado, em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, uma propaganda pró-Bolsonaro foi derrubada por funcionários da prefeitura local, minutos depois de ser inaugurada pelo ator Alexandre Frota, pré-candidato a deputado federal pelo PSL, em São Paulo. Na área, não havia a estrutura de madeira para a exibição da publicidade. Tudo foi instalado por uma empresa local, sem autorização do município.

Na redes sociais da família Bolsonaro, a derrubada do outdoor foi atribuída a uma perseguição política e desespero dos adversários. Ilha Solteira é governada pelo prefeito Otávio Gomes, do DEM. Segundo o secretário de governo Rodolfo Martins, a propaganda foi retirada porque foi instalada em um terreno da prefeitura.