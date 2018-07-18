Apoiadores de Lula e Bolsonaro promovem guerra de outdoors

Grupos de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PSL, estão protagonizando uma guerra velada de outdoors em vários municípios do país. Enquanto os simpatistas do PT pedem Lula Livre em cartazes gigantescos, os conservadores anunciam as principais bandeiras do ex-capitão da reserva.
Em Londrina, cidade paranaense a 388 quilômetros de Curitiba, os outdoors de Lula e Bolsonaro estão lado a lado duelando pela atenção dos motoristas que cruzam a Avenida Saul Elkind.
A primeira peça publicitária a ser instalada por ali, no dia 7 de julho, foi a de Lula, preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Com uma foto do ex-presidente nos anos 1980, o cartaz afirma: Em defesa da Democracia, dos Direitos e da Soberania. Lula Livre.
A resposta dos apoiadores de Bolsonaro veio uma semana depois, no último sábado, dia 14. Lula Livre? Só em 2030, diz o texto do outdoor, que tem uma imagem de Bolsonaro com os dedos indicadores apontados.
Nós que somos conservadores, queremos Lula na cadeia, não poderíamos deixar barato disse o vereador Filipe Barros, do PSL de Londrina. Do lado do outdoor do Lula, havia outro vazio e não perdemos a oportunidade acrescentou o parlamentar.
Os custos do cartaz gigante fixado em uma estrutura de madeira de nove por três metros teria sido pago por um grupo intitulado Direita Paraná.
Pagamos R$ 300 pelo outdoor, com dinheiro de apoiadores de Bolsonaro. Vamos fazer tantos quanto o PT fizer afirmou o vereador paranaense.
Em vários estados do país, grupos de direita fazem financiamento coletivo na internet para bancar a propaganda pró-Bolsonaro. A estratégia é a mesma usada pelos militantes de esquerda. Uma vaquinha, organizada por uma defensora de Lula em Curitiba, arrecadou R$ 12,7 mil. Os partidos afirmam que não estimulam ou financiam esse tipo de marketing.
A batalha dos outdoors não se limita às brigas entre direita e esquerda. No sábado, em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, uma propaganda pró-Bolsonaro foi derrubada por funcionários da prefeitura local, minutos depois de ser inaugurada pelo ator Alexandre Frota, pré-candidato a deputado federal pelo PSL, em São Paulo. Na área, não havia a estrutura de madeira para a exibição da publicidade. Tudo foi instalado por uma empresa local, sem autorização do município.
Na redes sociais da família Bolsonaro, a derrubada do outdoor foi atribuída a uma perseguição política e desespero dos adversários. Ilha Solteira é governada pelo prefeito Otávio Gomes, do DEM. Segundo o secretário de governo Rodolfo Martins, a propaganda foi retirada porque foi instalada em um terreno da prefeitura.
Não foi uma decisão política, foi uma questão técnica. A lei prevê a retirada da edificação e até mesmo multa disse o secretário.