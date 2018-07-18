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Guerra velada

Apoiadores de Lula e Bolsonaro promovem guerra de outdoors

Em avenida de Londrina, outdoors a favor dos dois políticos estão lado a lado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 12:04

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 12:04

Prefeitura de Ilha Solteira (SP) derruba outdoor de Jair Bolsonaro, que alegou falta de autorização Crédito: Reprodução/Facebook
Grupos de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PSL, estão protagonizando uma guerra velada de outdoors em vários municípios do país. Enquanto os simpatistas do PT pedem Lula Livre em cartazes gigantescos, os conservadores anunciam as principais bandeiras do ex-capitão da reserva.
Em Londrina, cidade paranaense a 388 quilômetros de Curitiba, os outdoors de Lula e Bolsonaro estão lado a lado duelando pela atenção dos motoristas que cruzam a Avenida Saul Elkind.
A primeira peça publicitária a ser instalada por ali, no dia 7 de julho, foi a de Lula, preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Com uma foto do ex-presidente nos anos 1980, o cartaz afirma: Em defesa da Democracia, dos Direitos e da Soberania. Lula Livre.
A resposta dos apoiadores de Bolsonaro veio uma semana depois, no último sábado, dia 14. Lula Livre? Só em 2030, diz o texto do outdoor, que tem uma imagem de Bolsonaro com os dedos indicadores apontados.
 Nós que somos conservadores, queremos Lula na cadeia, não poderíamos deixar barato  disse o vereador Filipe Barros, do PSL de Londrina.  Do lado do outdoor do Lula, havia outro vazio e não perdemos a oportunidade  acrescentou o parlamentar.
Os custos do cartaz gigante fixado em uma estrutura de madeira de nove por três metros teria sido pago por um grupo intitulado Direita Paraná.
 Pagamos R$ 300 pelo outdoor, com dinheiro de apoiadores de Bolsonaro. Vamos fazer tantos quanto o PT fizer  afirmou o vereador paranaense.
Em vários estados do país, grupos de direita fazem financiamento coletivo na internet para bancar a propaganda pró-Bolsonaro. A estratégia é a mesma usada pelos militantes de esquerda. Uma vaquinha, organizada por uma defensora de Lula em Curitiba, arrecadou R$ 12,7 mil. Os partidos afirmam que não estimulam ou financiam esse tipo de marketing.
A batalha dos outdoors não se limita às brigas entre direita e esquerda. No sábado, em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, uma propaganda pró-Bolsonaro foi derrubada por funcionários da prefeitura local, minutos depois de ser inaugurada pelo ator Alexandre Frota, pré-candidato a deputado federal pelo PSL, em São Paulo. Na área, não havia a estrutura de madeira para a exibição da publicidade. Tudo foi instalado por uma empresa local, sem autorização do município.
Na redes sociais da família Bolsonaro, a derrubada do outdoor foi atribuída a uma perseguição política e desespero dos adversários. Ilha Solteira é governada pelo prefeito Otávio Gomes, do DEM. Segundo o secretário de governo Rodolfo Martins, a propaganda foi retirada porque foi instalada em um terreno da prefeitura.
 Não foi uma decisão política, foi uma questão técnica. A lei prevê a retirada da edificação e até mesmo multa  disse o secretário.

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