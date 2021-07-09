Apesar da reprovação recorde de Bolsonaro, eleições de 2022 não estão definidas

O presidente Jair Bolsonaro vive o pior do seu mandato, com 51% de reprovação, de acordo com pesquisa Datafolha Crédito: Isac Nóbrega/PR

Na avaliação de cientistas políticos consultados por A Gazeta, o cenário nas urnas não está desenhado. O principal fator para essa indefinição é a falta de uma liderança que agregue a simpatia de todos os eleitores, que estão insatisfeitos com o atual presidente, mas também rejeitam outros nomes postos até o momento.

Para Leandro Consentino, cientista político e professor do Insper, é inegável que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o principal beneficiário da insatisfação com o governo de Jair Bolsonaro e, por isso, apareça com certo favoritismo na disputa de 2022.

Embora o ex-presidente apareça como favorito na disputa, Consentino pontua que o petista ainda carrega rejeição considerável e não se apresenta como solução para boa parte do eleitorado, que também rejeita o atual chefe do Executivo. Na pesquisa da Datafolha, Lula aparece com 37% de rejeição.

Nesse contexto, há espaço para candidaturas alternativas, mas que o cientista político avalia terem dificuldades para vencer o pleito se forem para a disputa isoladas. O sucesso eleitoral, contudo, não é inviável, o que aumenta a imprevisibilidade.

“Muitas pessoas não aprovam Bolsonaro nem Lula, mas o centro não consegue definir um único nome e, muito provavelmente, vai pulverizado para a próxima eleição”, afirmou.

BOLSONARO PODE RECUPERAR POPULARIDADE ATÉ A ELEIÇÃO

No mesmo levantamento divulgado pela Datafolha, 59% dos entrevistados disseram que não votariam no chefe do Planalto, o que demonstra um índice de rejeição alto e que cresceu em relação à última pesquisa, quando ele marcava 54%. Os números, contudo, traduzem uma percepção atual e podem cair até as eleições de 2022.

Esse é, inclusive, um outro fator apontado por especialistas para destacar a indefinição para as próximas eleições presidenciais. Segundo o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Adriano Oliveira, algumas situações podem fazer com que Bolsonaro recupere a popularidade e parte do apoio perdido.

A primeira delas é o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a diminuição nos índices da pandemia. Outra situação seria uma possível recuperação econômica. Nesta semana, analistas do mercado financeiro sinalizaram um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,18% neste ano. As previsões constam no boletim "Focus", divulgado na última segunda-feira (5) pelo Banco Central (BC).

Por fim, uma recuperação de popularidade do presidente, principalmente entre eleitores mais pobres, pode vir com a ampliação do auxílio emergencial e de benefícios sociais.

“Olhando para o futuro, uma recuperação de Bolsonaro é possível. Ele tem alguns trunfos que podem garantir isso, mas ainda é muito imprevisível apontar para uma retomada”, afirmou Oliveira.

A análise também é compartilhada por Leandro Consentino. O cientista político avalia que o atual presidente pode retomar parte do apoio, mas também corre risco de ver o inverso acontecer, com o possível agravamento de escândalos, o surgimento de novas denúncias e um lento crescimento econômico.

Em qualquer um dos cenários, os especialistas veem o atual presidente com uma candidatura competitiva em 2022, já que além de ter a máquina nas mãos, Bolsonaro ainda conta com uma base fiel de eleitores, que apresentam um perfil mais ideológico.

PRESIDENTE PRESSIONADO COM ESCÂNDALOS

Protesto contra o presidente Jair Bolsonaro em Vitória. Crédito: Vitor Jubini

O cientista político Adriano Oliveira pontua que o questionamento do sistema de votação aparece com mais força quando o mandatário observa queda nos índices de popularidade.