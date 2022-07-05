Apenas 11 cidades do ES têm nível ótimo em transparência; veja o ranking

"A Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) ressalta a importante informação de que o Espírito Santo foi apontado como o Estado mais transparente do Brasil, de acordo com o Índice de Transparência e Governança Pública (ITPG), estudo divulgado nesta terça-feira (5).

A população tem o direito constitucional, estabelecido em lei de n° 12.527, de ter acesso às informações públicas. A transparência nos portais das prefeituras é essencial para que o cidadão possa acompanhar com detalhes os gastos do poder público.

Os municípios já contam com canais de diálogo com a população através das Ouvidorias Municipais disponibilizadas nos sites. O cidadão encontra disponível de forma on-line o Portal da Transparência do Município e de Acesso à Informação, locais em que são concedidas informações sobre licitações, convênios, dados de contratação de serviços, despesas e legislações para o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19) e o Serviço ao Cidadão, como a Ouvidoria Geral.

É importante frisar que apesar dos momentos difíceis enfrentados pelos gestores e pela população durante a pandemia, em que vidas foram perdidas e as contas públicas foram impactadas pela queda das atividades econômicas e na arrecadação de impostos, os municípios do Espírito Santo foram orientados pelo Governo do Estado e pela Amunes a divulgar regularmente os boletins detalhados sobre ocupação de leitos, vagas disponíveis em hospitais, quantidade de vacinas aplicadas e disponíveis para uso, bem como sobre o funcionamento das atividades econômicas, entre outras recomendações.

A divulgação do ranking de transparência e governança pública se torna um incentivo para que os gestores continuem disponibilizando essas e outras informações aos cidadãos, o que, consequentemente, irá melhorar de forma significativa os índices de transparências nos sites institucionais e redes sociais dos municípios. Compartilhar os dados, notícias e os serviços públicos oferecidos pelas prefeituras é de extrema importância para deixar o cidadão informado dos seus direitos. Os municípios de Colatina, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim se destacaram no ranking conquistando os três primeiros lugares, mas não podemos deixar de mencionar que 11 municípios garantiram o nível “ótimo”, enquanto 13 ficaram com o “bom”.

Desta forma, é importante frisar o papel do gestor municipal na disponibilização dessas informações aos cidadãos. Os municípios precisam acompanhar e ter como exemplo a gestão estadual - que sob o comando do governador Renato Casagrande conquistou o primeiro lugar no ranking dos estados - na atualização dos dados de transparência, bem como divulgá-los nos canais oficiais de comunicação das prefeituras."

