Home
>
Política
>
Ao Congresso Bolsonaro falará em 'união' e 'Previdência mais humana'

Ao Congresso Bolsonaro falará em 'união' e 'Previdência mais humana'

Em entrevista coletiva, o porta-voz disse que Bolsonaro queria antecipar alguns dos pontos que vai apresentar ao novo Congresso, que toma posse nesta sexta-feira (1º)