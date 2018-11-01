Ao chegar ao Rio, Moro diz que País precisa de uma agenda anticorrupção

O juiz Sérgio Moro já chegou ao Rio de Janeiro, para a reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, na casa dele, na Barra, zona oeste do Rio. Cotado para o cargo de ministro da Justiça, o juiz responsável pelos principais processos judiciais da Operação Lava Jato desembarcou diretamente na pista de pouso, de onde partiu para a casa de Bolsonaro em carro da Polícia Federal (PF) e falou apenas com a Rede Globo que o acompanhou na viagem. Segundo o G1, o magistrado disse que a motivação de seu encontro com Bolsonaro se dá em razão do País precisar de uma agenda anticorrupção e anticrime organizado.
Se houver a possibilidade de uma implementação dessa agenda, convergência de ideias, como isso ser feito, então há uma possibilidade. Mas como disse, é tudo muito prematuro. Ainda vai haver a conversa
Moro deixou o aeroporto e parou em um hotel na Barra antes de ir para o encontro com Bolsonaro.
Na tarde desta quarta-feira, 31, a colunista Sonia Racy, do Estadão, disse que Moro aceitará o convite de Bolsonaro porque assumirá um ministério da Justiça ampliado.