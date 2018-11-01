Ao chegar ao Rio, Moro diz que País precisa de uma agenda anticorrupção

O juiz Sérgio Moro já chegou ao Rio de Janeiro, para a reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, na casa dele, na Barra, zona oeste do Rio. Cotado para o cargo de ministro da Justiça, o juiz responsável pelos principais processos judiciais da Operação Lava Jato desembarcou diretamente na pista de pouso, de onde partiu para a casa de Bolsonaro em carro da Polícia Federal (PF) e falou apenas com a Rede Globo que o acompanhou na viagem. Segundo o G1, o magistrado disse que a motivação de seu encontro com Bolsonaro se dá em razão do País precisar de uma agenda anticorrupção e anticrime organizado.