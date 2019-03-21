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Propina

Amigo do ex-presidente Michel Temer é procurado pela Polícia Federal

O coronel aposentado João Baptista Lima Filho, amigo do ex-presidente Temer é procurado pela PF. A polícia aponta desde o ano passado Lima como um intermediário de propina do emedebista

Publicado em 

21 mar 2019 às 15:26

Publicado em 21 de Março de 2019 às 15:26

João Baptista Lima Filho, conhecido como coronel Lima Crédito: Reprodução
O coronel aposentado João Baptista Lima Filho, amigo do ex-presidente Temer é procurado pela PF. A polícia aponta desde o ano passado Lima como um intermediário de propina do emedebista.
> Força-tarefa da Lava Jato prende ex-presidente Michel Temer
Uma das empresas do coronel, a PDA Projetos, se tornou conhecida justamente por causa da Engevix. Um executivo chegou a dizer, em uma proposta de delação premiada, que havia pago R$ 1 milhão ao coronel Lima. O dinheiro teria sido repassado por meio de uma subcontratada, a Alúmi.
O coronel Lima já foi alvo duas vezes de operações da PF. Em março do ano passado, chegou a ficar preso por alguns dias. Ele também foi alvo da polícia após a delação da JBS, quando foram encontrados documentos ligados a uma reforma na casa de Maristela, uma das filhas de Temer.
> Defesa de Michel Temer afirma que prisão "é uma barbaridade"
O coronel Lima já foi alvo duas vezes de operações da PF. Em março do ano passado, chegou a ficar preso por alguns dias. Ele também foi alvo da polícia após a delação da JBS, quando foram encontrados documentos ligados a uma reforma na casa de Maristela, uma das filhas de Temer.

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