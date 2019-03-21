Amigo do ex-presidente Michel Temer é procurado pela Polícia Federal

João Baptista Lima Filho, conhecido como coronel Lima Crédito: Reprodução

O coronel aposentado João Baptista Lima Filho, amigo do ex-presidente Temer é procurado pela PF. A polícia aponta desde o ano passado Lima como um intermediário de propina do emedebista.

Uma das empresas do coronel, a PDA Projetos, se tornou conhecida justamente por causa da Engevix. Um executivo chegou a dizer, em uma proposta de delação premiada, que havia pago R$ 1 milhão ao coronel Lima. O dinheiro teria sido repassado por meio de uma subcontratada, a Alúmi.

O coronel Lima já foi alvo duas vezes de operações da PF. Em março do ano passado, chegou a ficar preso por alguns dias. Ele também foi alvo da polícia após a delação da JBS, quando foram encontrados documentos ligados a uma reforma na casa de Maristela, uma das filhas de Temer.