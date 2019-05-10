Home
Ameaças a políticos nascem da intolerância e descrença nas instituições

Jean Wyllys, Marcos do Val, Audifax Barcelos e Damares Alves relataram ter sofrido ameaças recentemente. Alvos são de diferentes partidos ou posições ideologias