Alvaro Dias diz que vai priorizar combate à corrupção

Alvaro Dias (Podemos), candidato à Presidência da República Crédito: Fernando Madeira

O candidato do Podemos à Presidência, Alvaro Dias, afirmou nesta quarta-feira (19) que fará do combate à corrupção o principal foco do governo, se eleito. Para ele, nenhum avanço é possível no Brasil sem atacar o problema. Combater a corrupção significa fugir da armadilha da renda média para a renda alta, alcançando o patamar de país desenvolvido. É um dos itens fundamentais no processo de desenvolvimento econômico, melhoria do ambiente de negócios, das reformas necessárias para a geração de emprego, declarou, ao participar de sabatina promovida pela revista Veja.

A revista convidou todos os candidatos com mais de 2% de intenções de votos na última pesquisa do Instituto Datafolha para participar da discussão. Ciro Gomes do PDT recusou o convite. Fernando Haddad (PT) informou que tinha incompatibilidade de agenda e Jair Bolsonaro (PSL) não obteve liberação dos médicos para participar por videoconferência.

De acordo com Dias, a corrupção se apresenta de diversas formas em todas as esferas de poder. Eu tenho insistido no rompimento com esse sistema que é causa do problema que nós enfrentamos. Esse sistema corrupto, do balcão de negócios. A fábrica de escândalos. O aparelhamento do Estado. O loteamento dos cargos. A relação desonesta entre os poderes na preservação dos privilégios das autoridades, enumerou. Para fazer o enfrentamento desse problema, o candidato defendeu a criação de uma espécie de tropa de elite no combate a corrupção.

VOTO FACULTATIVO

Dias acredita que os eleitores estão profundamente decepcionados com a política devido aos diversos escândalos e promessas não cumpridas. A política no Brasil apodreceu. É preciso separar o joio do trigo e há dificuldade nessa separação. Certamente, é por isso que há desalento, disse. Nesse contexto, ele defendeu o fim do voto obrigatório. Eu sou favorável ao voto facultativo, porque eu defendo o direito do eleitor de sequer sair de casa se achar que não existe um candidato à altura das suas convicções e expectativas, justificou.

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