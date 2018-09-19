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Eleições 2018

Alvaro Dias diz que vai priorizar combate à corrupção

De acordo com o candidato, nenhum avanço é possível no Brasil sem atacar o problema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 20:49

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 20:49

Alvaro Dias (Podemos), candidato à Presidência da República Crédito: Fernando Madeira
O candidato do Podemos à Presidência, Alvaro Dias, afirmou nesta quarta-feira (19) que fará do combate à corrupção o principal foco do governo, se eleito. Para ele, nenhum avanço é possível no Brasil sem atacar o problema. Combater a corrupção significa fugir da armadilha da renda média para a renda alta, alcançando o patamar de país desenvolvido. É um dos itens fundamentais no processo de desenvolvimento econômico, melhoria do ambiente de negócios, das reformas necessárias para a geração de emprego, declarou, ao participar de sabatina promovida pela revista Veja.
A revista convidou todos os candidatos com mais de 2% de intenções de votos na última pesquisa do Instituto Datafolha para participar da discussão. Ciro Gomes do PDT recusou o convite. Fernando Haddad (PT) informou que tinha incompatibilidade de agenda e Jair Bolsonaro (PSL) não obteve liberação dos médicos para participar por videoconferência.
De acordo com Dias, a corrupção se apresenta de diversas formas em todas as esferas de poder. Eu tenho insistido no rompimento com esse sistema que é causa do problema que nós enfrentamos. Esse sistema corrupto, do balcão de negócios. A fábrica de escândalos. O aparelhamento do Estado. O loteamento dos cargos. A relação desonesta entre os poderes na preservação dos privilégios das autoridades, enumerou. Para fazer o enfrentamento desse problema, o candidato defendeu a criação de uma espécie de tropa de elite no combate a corrupção.
VOTO FACULTATIVO
Dias acredita que os eleitores estão profundamente decepcionados com a política devido aos diversos escândalos e promessas não cumpridas. A política no Brasil apodreceu. É preciso separar o joio do trigo e há dificuldade nessa separação. Certamente, é por isso que há desalento, disse. Nesse contexto, ele defendeu o fim do voto obrigatório. Eu sou favorável ao voto facultativo, porque eu defendo o direito do eleitor de sequer sair de casa se achar que não existe um candidato à altura das suas convicções e expectativas, justificou.
MAIORIDADE PENAL
O candidato também quer reduzir a idade em que jovens podem ser punidos como adultos, atualmente em 18 anos. Especialmente para evitar que os responsáveis por crime hediondo, que são os criminosos mais perversos que temos, se utilizem de adolescentes, de menores, como para-choque para os seus crimes, já que a impunidade prevalece na adolescência, ressaltou. Segundo ele, mais de 90% dos brasileiros querem a redução da maioridade penal. "Os exemplos que temos pelo mundo favorecem a tese, afirmou.

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