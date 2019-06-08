Home
>
Política
>
Aliados de Bolsonaro atuam para tirar Luciano Bivar do comando do PSL

Aliados de Bolsonaro atuam para tirar Luciano Bivar do comando do PSL

Na manhã deste sábado (8), o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) participou de uma reunião no Palácio da Alvorada com o presidente para discutir a situação do dirigente