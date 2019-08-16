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Após expulsão do PSL

Alexandre Frota vai se filiar ao PSDB, dizem fontes tucanas

Frota foi expulso nesta semana do PSL após fazer reiteradas críticas ao presidente Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 04:02

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 04:02

Alexandre Frota é deputado federal por São Paulo Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O governador de São Paulo, João Doria, anuncia nesta sexta-feira, 16, a filiação do deputado Alexandre Frota (ex-PSL-SP) ao PSDB, de acordo com fonte ouvida pela reportagem. Frota foi expulso nesta semana do PSL após fazer reiteradas críticas ao presidente Jair Bolsonaro.
O anúncio da filiação de Frota será feito num evento na sede estadual do partido, na capital paulista, e contará com a presença de vários quadros da legenda. Procurado, o deputado não respondeu à reportagem até a publicação deste texto.
> Estratégia 'combo' do PSDB tem convite a Frota e Tabata com aval de Doria
Os tucanos também esperavam anunciar a filiação da deputada Tabata Amaral (PDT-SP), mas ainda não chegaram a um acordo. Ex-ator da Rede Globo, Frota foi eleito na onda do bolsonarismo e participou ativamente do movimento pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
> PSL decide expulsar deputado Alexandre Frota após críticas a Bolsonaro
Na eleição do ano passado, recebeu 155.522 votos. Após tomar posse, porém, entrou em rota de colisão com a cúpula do PSL paulista e se aproximou de Doria. Como foi expulso, o PSL não pode recorrer à Justiça para reivindicar o mandato. O evento de anúncio de Frota está marcado para as 17 horas, no Diretório Estadual do PSDB, na Rua Estados Unidos, nos Jardins.

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