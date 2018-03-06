Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Alckmin: 'Me considero mais amadurecido que em 2006'

Governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República diz que, se vencer, será um presidente melhor do que seria na última vez que disputou o Planalto

Publicado em 05 de Março de 2018 às 22:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 22:01
Pré-candidato à Presidência da República, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse nessa segunda-feira (05) em um almoço com empresários em Nova Lima (MG) que se considera "mais amadurecido" esse ano ano do que 2006, quando disputou cargo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e perdeu no segundo turno.
"Me considero mais amadurecido que em 2006. Se vencer, serei um presidente melhor do que seria naquela época", afirmou o tucano.
Alckmin foi recebido na cidadel mineira, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, pelos principais quadros do PSDB do estado, exceto o senador Aécio Neves. Antes da palestra,o governador reuniu-se com o senador Antonio Anastasia (PSDB) e voltou a insistir que ele aceite disputar o governo mineiro, mas não obteve êxito.
 
"Fico lisonjeado com a lembrança, mas não é minha pretensão concorrer", afirmou ele.
Em entrevista ao Estado a o jornal O Tempo, Alckmin falou sobre as denúncias de corrupção contra o governo Michel Temer e afirmou que pretende "deixar de lado os pesadelos do passado" durante a campanha.
"A população vai olhar para o futuro na eleição. Vai olhar para frente. Estando em Minas Gerais, devemos nos inspirar e Juscelino Kubitschek. Vou percorrer o Brasil pregando a união nacional. Deixar de lado os pesadelos do passado. Quem tiver que ser punido e preso, que o faça. Mas é preciso olhar para o futuro", afirmou.
Ao analisar o cenário eleitoral, o governador disse acreditar em uma eleição fragmentada caso Michel Temer decida não concorrer à reeleição.
"Vai ter muita fragmentação. Quando o incumbente - o prefeito, governador ou presidente - não é candidato, isso estimula mais candidaturas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados