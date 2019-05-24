Home
Política
Afastado pela Câmara, prefeito de Itapemirim diz que segue no cargo

O vereador Mariel Delfino Amaro, no entanto, foi empossado pelo Legislativo municipal e deve aparecer na prefeitura na segunda-feira para assumir a administração