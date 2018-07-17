Acusado de votar com o PT, Bolsonaro destaca protesto contra mensalão

Deputado Jair Bolsonaro (PSC - RJ) Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

O pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, divulgou nesta terça-feira (17) em sua conta no Twitter um vídeo em que ele aparece protestando contra o mensalão do PT no plenário da Câmara dos Deputados, em 2005, época em que o caso foi divulgado.

A publicação ocorreu quatro dias após outro presidenciável, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmar, também no Twitter, que os votos de Bolsonaro como deputado federal "sempre foram iguais aos do PT".

Alckmin fez a declaração ao ironizar o fato de um dos filhos do pré-candidato, o também deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ter curtido uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O tucano vem, nos últimos meses, tentando vincular seu adversário ao PT. Em maio, ele disse que ambos são "a mesma coisa, uma coisa atrasada". Em junho, reforçou a comparação e afirmou que "os extremos se atraem".

Bolsonaro começou nos últimos meses a flertar com o mercado financeiro e tenta se apresentar como representante de uma linha liberal no campo econômico. A atuação dele como parlamentar, no entanto, foi exatamente oposta durante o período de estabilização econômica e abertura do mercado brasileiro, na década de 1990.