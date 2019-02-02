Home
Acompanhe a sessão para a escolha do novo comando do Senado Federal

Senadores se reúnem para eleger o novo presidente. Reunião de sexta-feira (01) foi suspensa e a votação adiada para este sábado (02), depois de 5 horas de discussão sem acordo