A Gazeta e CBN entrevistam Renato Casagrande nesta terça-feira (25)

Candidato à reeleição, o governador Renato Casagrande (PSB) foi o entrevistado nesta terça-feira (25) por A Gazeta e CBN Vitória. A sabatina com o candidato que disputa o segundo turno para governador começou às 10h e teve duração de uma hora (reveja acima). Na segunda-feira (24), o entrevistado foi o candidato do PL, Carlos Manato.
Casagrande respondeu a perguntas feitas pela jornalista e âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, com a participação dos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Saúde, segurança pública, educação e contas públicas estiveram entre os temas abordados pelos jornalistas.
A entrevista foi transmitida ao vivo na rádio CBN Vitória e também no site e nas redes sociais de A Gazeta. A ordem dos sabatinados foi definida em sorteio, com participação de representantes das campanhas.
As sabatinas são mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos dois candidatos que estão na disputa pelo comando do Palácio Anchieta, que foi para o segundo turno depois de 28 anos.
"É a primeira vez em quase três décadas que os capixabas escolhem seu governador em segundo turno. Portanto, é uma eleição mais acirrada, que tem dividido o eleitorado. A expectativa é que as entrevistas sejam valiosas para o eleitor, em um momento decisivo da campanha, a uma semana da votação. Nosso time de colunistas, ao lado de Fernanda Queiroz, acompanhou cada passo das Eleições 2022 e vão questionar os concorrentes sobre temas cruciais para o Estado, para ajudar na decisão dos eleitores", afirma a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva.