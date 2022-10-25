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Eleições 2022

A Gazeta e CBN entrevistam Renato Casagrande nesta terça-feira (25)

Sabatina começou às 10 horas e foi transmitida no site e nas redes sociais de A Gazeta e da CBN Vitória

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 07:59

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 out 2022 às 07:59
Candidato à reeleição, o governador Renato Casagrande (PSB) foi o entrevistado nesta terça-feira (25) por A Gazeta e CBN Vitória. A sabatina com o candidato que disputa o segundo turno para governador começou às 10h e teve duração de uma hora (reveja acima)Na segunda-feira (24), o entrevistado foi o candidato do PL, Carlos Manato. 
Casagrande respondeu a perguntas feitas pela jornalista e âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, com a participação dos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Saúde, segurança pública, educação e contas públicas estiveram entre os temas abordados pelos jornalistas.
A entrevista foi transmitida ao vivo na rádio CBN Vitória e também no site e nas redes sociais de A Gazeta. A ordem dos sabatinados foi definida em sorteio, com participação de representantes das campanhas.

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As sabatinas são mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos dois candidatos que estão na disputa pelo comando do Palácio Anchieta, que foi para o segundo turno depois de 28 anos.
"É a primeira vez em quase três décadas que os capixabas escolhem seu governador em segundo turno. Portanto, é uma eleição mais acirrada, que tem dividido o eleitorado. A expectativa é que as entrevistas sejam valiosas para o eleitor, em um momento decisivo da campanha, a uma semana da votação. Nosso time de colunistas, ao lado de Fernanda Queiroz, acompanhou cada passo das Eleições 2022 e vão questionar os concorrentes sobre temas cruciais para o Estado, para ajudar na decisão dos eleitores", afirma a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva.

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