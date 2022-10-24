A Gazeta e CBN entrevistam Manato nesta segunda-feira (24)

Manato respondeu as perguntas feitas pela jornalista e âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, com a participação dos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Saúde, segurança pública, educação e contas públicas estiveram entre os temas abordados.

A entrevista foi transmitida ao vivo na Rádio CBN Vitória e também no site e nas redes sociais de A Gazeta. A ordem dos sabatinados foi definida em sorteio, com participação de representantes das campanhas.