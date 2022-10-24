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Eleições 2022

A Gazeta e CBN entrevistam Manato nesta segunda-feira (24)

Sabatina começou às 10 horas e teve transmissão no site e nas redes sociais de A Gazeta e da CBN Vitória

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 07:42

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 out 2022 às 07:42
O candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL) foi entrevistado nesta segunda-feira (24) por A Gazeta e CBN Vitória. A sabatina com o candidato que disputa o segundo turno para governador começou às 10h e teve duração de uma hora (reveja acima).  Na terça-feira (25), o entrevistado será o governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB).  
Manato respondeu as perguntas feitas pela jornalista e âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, com a participação dos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Saúde, segurança pública, educação e contas públicas estiveram entre os temas abordados.
A entrevista foi transmitida ao vivo na Rádio CBN Vitória e também no site e nas redes sociais de A Gazeta. A ordem dos sabatinados foi definida em sorteio, com participação de representantes das campanhas.
As sabatinas serão mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos dois candidatos que estão na disputa pelo comando do Palácio Anchieta, que foi para o segundo turno depois de 28 anos.
"É a primeira vez em quase três décadas que os capixabas escolhem seu governador em segundo turno. Portanto, é uma eleição mais acirrada, que tem dividido o eleitorado. A expectativa é que as entrevistas sejam valiosas para o eleitor, em um momento decisivo da campanha, a uma semana da votação. Nosso time de colunistas, ao lado de Fernanda Queiroz, acompanharam cada passo das Eleições 2022 e vão questionar os concorrentes sobre temas cruciais para o Estado, para ajudar na decisão dos eleitores", afirma a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva.

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