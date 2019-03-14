Home
>
Política
>
'Voltei ao baixo clero. Sou o 081 do Senado', diz Renan Calheiros

'Voltei ao baixo clero. Sou o 081 do Senado', diz Renan Calheiros

Nas conversas com correligionários, a portas fechadas, o senador alagoano não deixa dúvidas de que sua articulação será contra o governo