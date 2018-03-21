'Você é uma mistura de mal com o atraso e pitadas de psicopatia'

A presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, suspendeu a sessão plenária desta quarta-feira (21) após troca de ofensas entre os ministros Luís Roberto Barroso e e Gilmar Mendes.
Em meio a críticas de Gilmar a respeito do financiamento eleitoral por pessoas físicas, o ministro Barroso interrompeu.
Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia, afirmou.
Gilmar rebateu. Sugiro que o senhor feche o seu escritório de advocacia. Pouco depois, foi suspensa a sessão.
No centro da sessão, estava a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5394, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra dispositivo da Lei das Eleições (9.504/1997) que permite doações ocultas a candidatos.