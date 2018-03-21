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'Você é uma mistura de mal com o atraso e pitadas de psicopatia'

Presidente do Supremo Cármen Lúcia suspende sessão do supremo desta quarta-feira, 21, após desentendimento entre ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes

Publicado em 21 de Março de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 19:32
Gilmar Mendes: Sugiro que o senhor feche o seu escritório de advocacia Crédito: José Cruz | Agência Brasil
A presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, suspendeu a sessão plenária desta quarta-feira (21) após troca de ofensas entre os ministros Luís Roberto Barroso e e Gilmar Mendes.
Em meio a críticas de Gilmar a respeito do financiamento eleitoral por pessoas físicas, o ministro Barroso interrompeu.
Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia, afirmou.
Gilmar rebateu. Sugiro que o senhor feche o seu escritório de advocacia. Pouco depois, foi suspensa a sessão.
No centro da sessão, estava a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5394, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra dispositivo da Lei das Eleições (9.504/1997) que permite doações ocultas a candidatos.

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