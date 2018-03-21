'Você é uma mistura de mal com o atraso e pitadas de psicopatia'

Gilmar Mendes: Sugiro que o senhor feche o seu escritório de advocacia Crédito: José Cruz | Agência Brasil

A presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, suspendeu a sessão plenária desta quarta-feira (21) após troca de ofensas entre os ministros Luís Roberto Barroso e e Gilmar Mendes.

Em meio a críticas de Gilmar a respeito do financiamento eleitoral por pessoas físicas, o ministro Barroso interrompeu.

Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia, afirmou.

Gilmar rebateu. Sugiro que o senhor feche o seu escritório de advocacia. Pouco depois, foi suspensa a sessão.