Home
>
Política
>
'Se não sair do pedestal, Bolsonaro será o pior presidente', diz Tiririca

'Se não sair do pedestal, Bolsonaro será o pior presidente', diz Tiririca

"Tá faltando a galera pra chegar e dizer: 'Irmão, senta aqui. Cara, tu não é deputado. É o país, irmão. Assim não vai. É assim, assim e assim...', disse o deputado