'Nunca precisei mamar na teta de ninguém', responde Doria a Bolsonaro Crédito: Divulgação

Na quinta (29), Bolsonaro havia dito em vídeo que Doria havia "mamado nas tetas do BNDES", em referência à compra de jatinho a juros subsidiados do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

O tucano é visto como possível rival de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022, e tem feito críticas indiretas à atuação do presidente na crise do desmatamento, durante visita à Alemanha nesta semana.

"Não vou entrar nessa polêmica", afirmou. "Essa informação já era pública. Já tínhamos comprado, assim como o Luciano Huck, e não tinha nenhuma caixa preta", disse Doria, citando o apresentador de TV, que também é visto como possível candidato nas próximas eleições presidenciais.

Segundo o governador, o financiamento é normal como parte de uma competição internacional, e garante empregos e investimentos no Brasil.

Doria também reagiu à declaração de Bolsonaro de que é "amigão do Lula, da Dilma". "Quero Lula e Dilma distantes, se possível do Brasil, até. Que fiquem onde estão, Lula na prisão e Dilma no ostracismo."

Questionado sobre se Bolsonaro estaria antecipando a campanha presidencial de 2022, o governador disse que "não é hora de antecipar a campanha. Continuo focado na administração de São Paulo".