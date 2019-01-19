Home
>
Política
>
'Não estou me escondendo atrás de foro nenhum', diz Flávio Bolsonaro

'Não estou me escondendo atrás de foro nenhum', diz Flávio Bolsonaro

Deputado estadual se disse contra mecanismo, mas afirmou que o STF é responsável por analisar todos os processos envolvendo parlamentares