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'Não deve se repetir', diz Moro sobre algemas em Cabral

Segundo juiz, evitar uso de algemas foi expressamente recomendado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 17:26

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 17:26

Ex-governador Sérgio Cabral ao chegar no IML de Curitiba para fazer exame de corpo de delito Crédito: Divulgação
A transferência de presos com algemas nos nos pés e nas mãos, conforme aconteceu com o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, não deve se repetir, disse o juiz Sergio Moro em ofício enviado ao desembargador João Pedro Gebran Neto.
O ex-governador protocolou um habeas corpus na segunda instância contra a transferência do presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, ao Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A mudança ocorreu devido a suspeitas de que Cabral tivesse privilégios dentro da cadeia no Rio.
No ofício enviado no último dia 26, Moro afirmou que espera a manifestação do Ministério Público Federal e da Defesa a respeito dessa explicação antes de proferir uma decisão definitiva.
Todavia, segundo o magistrado, foi expressamente recomendado que os policiais evitassem o emprego de algemas nos pés e nas mãos durante o deslocamento de presos da Lava-Jato, a não ser em casos excepcionais, posição à qual a própria Polícia Federal seria favorável.
"Então, parece bastante improvável que episódio equivalente se repita, salvo talvez em circunstâncias muito excepcionais", escreveu Moro.
No caminho para o Instituto Médico Penal, escoltado pela Polícia Federal, Cabral foi algemado nas mãos e nos pés, o que levou a críticas de sua defesa. Moro afirmou também que as providências cabíveis estão sendo tomadas. A Polícia Federal já prestou esclarecimentos sobre o episódio.
Delegado responsável pela transferência do ex-governador, Jorge Chastalo afirmou que aquela foi a única forma de atuar que não atrapalhasse as medidas de segurança.
"A sensação de mal-estar diante da condução é absolutamente incontornável, ensejando, por vezes, críticas e inconformismo. Mas não há outra forma de atuar, sem causar prejuízo aos critérios mínimos de segurança", disse.

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