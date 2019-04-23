Home
>
Política
>
'Não adianta ir lá e fazer revólver com o dedo', diz líder do PSL

'Não adianta ir lá e fazer revólver com o dedo', diz líder do PSL

Em entrevista à 'Rádio Eldorado', senador Major Olímpio defende Mourão, faz críticas à articulação política do governo e elogia oposição