'Eu vejo, eu ouço', diz Moro sobre manifestações em seu apoio

Os atos foram convocados após a divulgação de conversas atribuídas a Moro e integrantes da Lava Jato levantando a suspeita de que o ex-juiz tenha sido parcial no julgamento de Lula