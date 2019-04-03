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Vice-presidente

'De esquerda é o comunismo', diz Mourão sobre polêmica do nazismo

Segundo o vice-presidente, Hamilton Mourão, o comunismo é uma linha ideológica de esquerda e que, assim como o nazismo, é um regime totalitário

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 23:11

Publicado em 

02 abr 2019 às 23:11
O vice-presidente da República Hamilton Mourão Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente interino Hamilton Mourão afirmou nesta terça-feira (2) que comunismo e nazismo são faces opostas de uma mesma moeda.
Segundo ele, não resta dúvida de que o comunismo é uma linha ideológica de esquerda e que, assim como o nazismo, é um regime totalitário.
O presidente interino do Brasil, Hamilton Mourão, durante durante evento no Rio nesta terça-feira (2) Nesta terça-feira (2), em visita ao Museu do Holocausto, em Israel, o presidente Jair Bolsonaro disse considerar o nazismo de esquerda, apesar do site oficial da entidade apontar que o movimento nasceu de grupos radicais de direita.
"Vocês têm dúvida disso?", perguntou Mourão ao ser questionado se o nazismo é de direita ou de esquerda.
"De esquerda é o comunismo, não resta a mínima dúvida. Se a gente for olhar, sabe que sou um crítico contumaz desta questão de direita e esquerda. Eu acho que são ambos visões totalitárias", afirmou.
Mourão disse que os dois regimes totalitários pregam o controle da população e o desrespeito aos direitos humanos.
"Nazismo e comunismo são duas faces de uma moeda só, a do totalitarismo", acrescentou.
A definição feita pelo museu, de que o nazismo é de direita, também contraria a afirmação do chanceler brasileiro Ernesto Araújo, que associou o nazismo a movimentos de esquerda.
Indagado pelos jornalistas sobre a fala do chanceler, Bolsonaro disse concordar com o ministro das Relações Exteriores.
"Não há dúvida. Partido Socialista. Como é que é? Da Alemanha. Partido Nacional Socialista da Alemanha", afirmou.
 

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