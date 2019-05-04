Home
'Bolsonaro, seu ódio não é bem-vindo aqui' diz prefeito de Nova York

Bolsonaro iria para Nova York para ser homenageado porém, o governo brasileiro anunciou o cancelamento da viagem e culpou De Blasio